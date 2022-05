Edin Visca: Kariyerimdeki en önemli goldü

Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğuna Trabzonspor forması ile ulaşan Edin Visca, önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı ve attığı kritik gollerle şampiyonluğun mimarlarından biri olan Edin Visca, beIN Sports’a konuştu. Tecrübeli yıldız, başarılı performansı için, “Ben her zaman söylüyorum, ben futbolu 24 saat futbolu yaşıyorum. Futboldan keyif alıyorum. Her sezonda performansımı arttırmak istiyorum, öncelikle takım için, ondan sonra da bireysel olarak üstüne koymak istiyorum. Herkes Trabzon’da ne olacağını merak etti ama ilk maçtan iyi hissettim, hiçbir sorun yaşamadım. Seneye bireysel hedefim üstüne koymak, seneye daha iyi hazırlanacağım. Buraya gelince, takım çok büyük bir iş yapmıştı devre arasına kadar ama ben de bir şeyler yapmak istedim. Her zaman bir iz bırakmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Trabzonspor camiasında bir parça olmak başka bir şey, o yüzden sahada ve saha dışında her zaman en fazlamı veriyorum. Sorumluluk almak istiyorum. Ne kadar kendini veriyorsan, futbol da o kadar geriye veriyor” dedi.

‘ABDULLAH HOCA BÜYÜK BİR KONUŞMA YAPTI’

Galatasaray maçında attığı kritik gol sorulan Visca, “Galatasaray maçında kar da vardı, 1-0 geriye girdik devreye. Abdullah hoca, büyük bir konuşma yaptı, lideriz dedi. Bizde de panik yoktu, belki de havadan oldu. Ondan sonra maça döndük, hissettik bunu. Kalite olarak gücümüz vardı, ben de gol attım. Kariyerimdeki en önemli gol olacak. Galatasaraylı futbolcu, beni görmedi, geriye döndü. Kaleci topu verirken koşmaya başladım, gol oldu. Hayatta öyle bir şeyi, dünyada birkaç futbolcu yaşamıştır. Yedek kulübesine koştum, en önemli gol kariyerimdeki, başka bir duygu gerçekten” açıklamasını yaptı.