Edin Visca milli takımı bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in yıldızı Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımı’na veda etti. 31 yaşındaki futbolcu, 55 kez terlettiği milli takıma kendisinin tam anlamıyla veremediğini belirterek bu kararı aldığını paylaştı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, aday kadroyu açıklarken Visca hakkında bilgi verirken kendisine kadroda yer vereceğini ancak Visca’nın böyle bir karar aldığını belirtti.

Bosna Hersek Milli Takımı forması altında alt yaş gruplarından bu yana mücadele eden Visca, ilk kez 10 Aralık 2010’da forma giymeye başladığı A milli takım düzeyinde de 55 maça çıkarken 10 gol atmayı başarmıştı.