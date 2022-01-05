Edin Visca resmen Trabzonspor’da!

Süper Lig'de herkesin merakla beklediği Edin Visca transferi sonuçlandı. Yıllardır Başakşehir forması giyen Edin Visca resmen Trabzonspor'a transfer oldu. Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferinin detayları haberimizde...

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Süper Lig’in lideri Trabzonspor, transferde de liderliği elden bırakmıyor. Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, deneyimli hücum oyuncusunu resmen kadrosuna kattı.

Bordo mavili ekip KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Edin Visca’nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denilirken, Twitter’dan paylaşılan bir videoda “Kanatlarımıza dikkat edin” ifadesi yer aldı. Visca’nın transferine dair ekonomik detayların kısa süre içerisinde resmen paylaşılması bekleniyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: “2 AYDIR GÖRÜŞÜYORUZ”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında gerçekleşen toplantıdan sonra iki kulüp başkanı açıklamalarda bulundu. Visca’nın kendileri için yaptığı katkılara teşekkür eden Gümüşdağ, “Visca, Başakşehir'in sembollerinden biri. Bu kulübe verdiği, yaşattığı her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kulübü bir şirket, biz de bu şirketin başarısı için çalışıyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu” ifadelerini kullandı.

AHMET AĞAOĞLU: “VISCA ÜCRET OLARAK…”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Transferle alakalı çok şey yazıldı, çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirmiş durumdayız. Visca transferi, 3.5 yıllık süreçte en çok uğraş verdiğim transferlerden biriydi. Abdullah Avcı hocamız Visca’yı çok istemişti. Transferi noktalamayı başardık. 10 milyon Trabzonspor taraftarının ekonomik haklarını, finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Visca, ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum.”

EDIN VISCA: “TEK ŞAMPİYONLUK BU SENE DEĞİL…”

İki başkandan sonra söz olan Edin Visca ise şöyle konuştu: “10 seneden sonra bugüne de geldik. Çok heyecanlıyım. Göksel Başkan benim babam gibidir. Çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi. Bana yıllar boyunca çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir kulüp olmadı. Heyecanlıyım ama diğer tarafta mutluyum, motiveyim, çok istekliyim. Beni tanıyorsunuz, her maçta yeni bir hedef koyuyorum kendime. Şimdi taraftarla ve büyük camiayla şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız.”

İLK MAÇI SİVASSPOR’A KARŞI

2011 yılında o zamanki adı İstanbul BŞB olan Başakşehir'e transfer olan Edin Visca, uzun yıllar Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak Süper Lig'de mücadele etti. 31 yaşındaki Visca, sezonun ilk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu. Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak'ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

400 BİN EURO'YA GELMİŞTİ

10 yılı aşkın süredir Süper Lig'de forma giyen deneyimli hücum oyuncusu, 2011 yılında Bosna'nın Zeljeznicar takımından 400 bin euro bedelle transfer edilmişti. 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Süper Lig'de asist krallığına adını yazdıran Visca, Başakşehir'in 2019-20 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda attığı 13 golle de büyük rol oynamıştı. Başakşehir formasıyla 398 maça çıkan ve 110 gol atıp 118 asist yaparak 228 gole doğrudan katkı veren Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımı’nın formasını da 55 kez giydi ve 10 gol attı.