Efecan Karaca, Trabzonspor için ‘feda’ diyecek!

Alanyaspor, sözleşmesinin son yılındaki Efecan Karaca’yı bonservissiz bırakmak istemiyor ancak tecrübeli yıldız, Trabzonspor formasını giymek için ekonomik açıdan fedakârlığa hazır.

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Devre arasında kadrosunu güçlendirecek Trabzonspor'da Efecan Karaca konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki milli futbolcu, bordo-mavili formayı giymek için gün sayıyor.

Karadeniz ekibi, Alanyaspor'un bonservis istemesi üzerine pazarlığa oturdu. Alanya, 1 milyon Euro isterken bordo-mavililer bu rakamı indirmek ve bazı genç oyuncularını kiralık olarak Alanya'ya yollama önerisini masaya sürdü. Efecan da görüşmelerde etkin rol oynuyor.

Başarılı futbolcu, 2013'ten beri formasını giydiği Alanyaspor yönetiminden kendisine anlayış gösterilmesini istedi. Alacaklarını bırakacağını belirten Efecan Karaca, Trabzonspor'a ise ekonomik olarak kulübü zorlamayacağını iletti.

Bu sezon 2 gol-6 asistle oynayan Efecan, Alanyaspor'un sekiz golüne doğrudan katkı verdi.