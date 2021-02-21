‘Efsane Adnan’ hayatını kaybetti

Fenerbahçe tribünlerinin 1980 ve 1990’lardaki efsane tribün lideri “Efsane Adnan” ve “Amigo Adnan” olarak bilinen Adnan Öztürk, hayatını kaybetti.

10 Şubat’ta corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk, 19 Şubat’ta ise Senegal’den özel ambulans uçakla İstanbul’a geleceğini açıklamıştı. Ancak Efsane Adnan, uçakta kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe Kulübü de Adnan Öztürk’ün hayatını kaybetmesinin ardından, “Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, tribünlerimizin simge isimlerinden Efsane Adnan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Efsane Adnan” paylaşımını yaptı.