Efsane yarışlar bir kez daha Gemlik’te

Gemlik Belediyesi ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen efsane yarışları binlerce yarış sever takip etti. Yarışın başlangıç seremonisi ise Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleşti.

Sonuncusu 2019 yılı Temmuz ayında gerçekleşen Tırmanma Yarışları, bir kez daha Gemlik'te heyecan fırtınasına sebep oldu. Geçmiş yıllarda Avrupa Şampiyonası'na da ev sahipliği yapan Şahintepe Parkuru'nda 4 farklı kategoride 34 sürücü mücadele etti. Kumla Jandarma Karakolu önünden başlayan ve 7 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış koşuldu. Kategori 1'de 6, Kategori 2'de 6, Kategori 3'te 14 ve Kategori 4'te de 8 olmak üzere toplam 34 sürücünün mücadele etti. Yarışçılar, Marmara'nın en gözde tatil beldelerinin başında gelen Küçük Kumla sahili boyunca selamlama turu attılar. Araçlar, üç kilometrelik Kumla sahili boyunca güvenlik önlemleri eşliğinde tatilcileri selamladılar. Antrenman turları cumartesi günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında tamamlanırken yarışlar Pazar günü 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşti.