Efsaneler kursa başladı… Del Piero, Christian Vieri, Daniele De Rossi…

İtalya futboluna bir dönem damga vuran isimlerden olan Del Piero, Christian Vieri ve Daniele De Rossi gibi isimler, teknik direktör olma yolunda ilerliyor. UEFA’nın B/A seviyesinde kursa başlayacak olan efsane isimler, kramponları astıktan sonra teknik direktör olarak yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Kursta başarılı olmaları durumunda teknik direktörlük lisanslarını alacak olan isimler, hemen Serie A’da bir takım çalıştıramayacak. B/A seviyesi, efsane isimlerin genç, kadın ve Serie C takımlarında çalışmalarına olanak tanıyacak. Ayrıca Serie A ve Serie B’de yardımcı antrenör olarak da görev yapabilecekler.

İTALYA MİLLİ TAKIMI’NIN BİRÇOK YILDIZI KURSA BAŞLADI

Efsane isimlerin Serie A ve Serie B’de teknik direktör olabilmeleri için bir kursu daha başarı ile tamamlamaları gerekiyor. Teknik direktörlük kursunda yer alan isimler arasında Del Piero, De Rossi ve Vieri dışında Alessandro Matri, Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini ve David Pizarro gibi isimler de yer alıyor.

Bu isimler arasında De Rossi, şu anda İtalya Milli Takımı’nda Roberto Mancini’nin ekibinde görev yapıyor.