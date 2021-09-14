SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakayı yönetecek hakem açıklandı.

Yayınlanma: 12:14 - 14 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 22.00’de başlayacak mücadelede Eintracht Frankfurt’a konuk olacak.

Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani’nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Massimiliano Irrati üstlenecekken, Irrati’ye Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Marco Di Bello eşlik edecek.

Fenerbahçe'de yine aynı kriz! Vitor Pereira'dan savunma İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de yine aynı kriz! Vitor Pereira'dan savunma
Avrupa Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Frankfurt Futbol İtalya Perşembe UEFA UEFA Avrupa Ligi