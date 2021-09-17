Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının son dakikasında gol iptal edildi

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın son dakikasında sarı-lacivertli takım üç puanı kaçırdı. Kazanılan penaltıda Pelkas'ın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Berisha ağlara gönderdi ancak gol iptal edildi.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, Fenerbahçe son dakikada üç puanı kaçırdı.

Maçta 90. dakika oynanırken Trapp’ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda Pelkas’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Pelkas’ın vuruşunu Trapp çeldi. Dönen topu takip eden Berisha, ağları havalandırdı.

Fenerbahçeli futbolcular son dakikada gelen golle büyük sevinç yaşarken, bu coşku 90+3. dakikada yerini hüsrana bıraktı. Yapılan Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası gol iptal edildi. VAR’da yapılan incelemede Berisha’nın ceza sahasına Pelkas’ın vuruşundan önce girdiği tespit edildi ve Eintracht Frankfurt lehine çift vuruş verildi.