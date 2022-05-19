Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe yıkıldı! Rangers kazansaydı…

UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt'un penaltılarla Rangers'ı yenerek şampiyon olması, Fenerbahçe'yi üzdü. Bu kez, Almanlar kazanınca biz kaybetmiş olduk...

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UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında İskoç ekibi Rangers ile karşılaşan Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, normal ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanarak 42 yıl yıl sonra Avrupa’da kupa kazanmayı başardı.

Grup aşamasında Fenerbahçe’nin rakibi olan ve turnuva boyunca bir tek sarı lacivertli takımı mağlup edemeyen E. Frankfurt’un kupayı alması, sarı lacivertlilerin gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi kaderini de etkilemiş oldu. Hem Almanya’daki hem de Kadıköy’deki maçta iki ekip birbirine üstünlük sağlayamazken, iki maç da 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.

Frankfurt’un kupayı müzesine götürmesi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde 1 tur fazladan oynamasına neden olacak.

RANGERS ŞAMPİYON OLSAYDI…

Süper Lig’de ikinci sırada yer alan ve mucize olmazsa sezonu bu sırada tamamlayacak olan sarı lacivertliler, Rangers’ın şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi’nde üç yerine iki eleme oynayacaktı. Bu nedenle sarı lacivertliler sezonu Temmuz’da değil Ağustos’ta açacaktı.

Ancak Frankfurt’un zaferi sonrası Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde üç ön eleme oynaması da kesinleşti. Sarı lacivertliler üç rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılma hakkı kazanabilecek.