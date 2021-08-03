Eintracht Frankfurt’tan Ali Akman kararı

Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e 1 yıl kiralık gönderilecek.

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegene kiralanacak.

Alman kulübü Ali Akmanı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegene göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.