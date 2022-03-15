Ekrem İmamoğlu’ndan Barcelona’ya ‘hoş geldin’ paylaşımı

Barcelona'nın resmi Türkiye hesabı, 17 Mart'taki Galatasaray maçı öncesi paylaşımda bulunarak, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımı alıntılayarak İspanyolca "Bienvenidos a la ciudad mas hermosa del mundo" (Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz) cevabını verdi.

Sözcü İstanbul

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UEFA Avrupa Ligi’nde 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, 17 Mart Perşembe akşamı Nef Stadı’nda Barcelona’yı konuk edecek.

“SİZİ ÇOK ÖZLEDİK”

Karşılaşma öncesi Barcelona’nın resmi Türkiye hesabı İstanbul temalı videolu bir paylaşımda bulunarak, “Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye” ifadelerini kullandı.

BARCELONA’NIN PAYLAŞIMINA İMAMOĞLU’NDAN CEVAP

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da Barcelona’nın paylaşımını alıntılayarak İspanyolca “Bienvenidos a la ciudad mas hermosa del mundo” (Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz) cevabını verdi.

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