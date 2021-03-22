Ekrem İmamoğlu’ndan Fenerbahçe’ye tebrik… İstanbul Sözleşmesi açıklaması…

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına ilişkin resmi siteden yaptığı açıklama ile Türkiye gündemine oturdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz” denildi.

Türkiye cuma gecesi Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına birçok kesimden tepki geldi. Gerek siyasiler, gerek spor adamları gerekse magazin dünyasından birçok kişi bu kararın yanlış olduğunu savunurken kadınların göz göre göre cinayete kurban gideceğinin altını çizdi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayıtsız kalmadı.

Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe’den gelen bu açıklamaya destek vererek şu mesajla tebrik etti: *Kadına yönelik şiddete karşı duruşundan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'müzü tebrik ederim.