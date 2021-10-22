Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray'ı sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 yendi.

Haftayı lider kapatmayı başaran sarı kırmızılı takımın galibiyetine İmamoğlu da kayıtsız kalmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maçın ardından sosyal medyada “sarı-kırmızı kalp” emojisi kullanarak Galatasaray’ı tebrik etti. İmamoğlu’nun o paylaşımına sarı kırmızılı taraftarların ilgisi de oldukça yoğun oldu ve o ifadelere binlerce beğeni yağdı.

İmamoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Bu gece ben:

Tebrikler Galatasaray — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 21, 2021