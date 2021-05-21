Ekrem İmamoğlu’ndan şampiyon Beşiktaş’a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti. İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, İmamoğlu'nu Vodafone Park Stadı girişinde karşıladı.

“SERGEN YALÇIN BİR KAZANÇ”

İmamoğlu, Beşiktaş'ın şampiyonluğun yanında Sergen Yalçın gibi bir kazancının olduğunu belirterek Çebi ve yönetimine başarılar diledi. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu sene ilginç ve zor bir lig yaşandı. Günün sonunda 3 takıma kaldı zirve mücadelesi. Son haftaya kadar gidişi ilginç oldu. Uzun zamandır böyle üçlü bir mücadele yaşanmamıştı. Spor kamuoyundan ve basından edindiğim izlenimim; işin ortalarında çok da iddialı gözükmeyen bir konumdayken Beşiktaş'ın şampiyon olması, bence altında bir disiplin hissettiriyor. O da iyi bir yönetim kabiliyeti, -tabii ki sizin başkanlığınızda- iyi bir teknik heyet ve sporcuların inanç tarafını toparlaması bana göre öyle bir artıyı getirdi ve şampiyonluğu Beşiktaş'a taşımış oldu. Bu yönüyle de ilgi çekici. Ekonomik zorluklar bütün kulüplerde var. Bu dönemde, böyle bir beklenmeyen anda bu başarıyı elde etmiş olması bence iyi bir dipnot, değerli bir dipnot, ders alınması gereken bir dipnot. Muhtemelen bu başarının altında bizim bilmediğimiz, hatta belki bilmememiz gereken gündemleri ve sırları da vardır. Ama bildiğimiz bir şey var: Şampiyon Beşiktaş. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bunu Türkiye Kupası'yla da taçlandırdınız. İkinci kupayı da ardı sıra almanız keyifli bir başarı oldu.”

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“İBB, AMATÖR SPORLARI DESTEKLEYECEK”

Ziyaret sırasında diğer branşlarda yaşanan sorunlar da konuşuldu. Erkekler Hentbol Ligi’nde sezonu ikinci olarak tamamladıklarını belirten Çebi, “Mesut Bey, dün, Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade etti. Dedi ki; ‘Biz, Spor Toto'ya yenildik. İkinci olduk.' Her sene birinci oluyorduk hentbolda. Spor Toto da devletin Spor Toto'su. Aynı zamanda ligin sponsoru. Sponsoru olduğu ligde mücadele ediyor” dedi.

İmamoğlu da, “Ben, o işleri pek seven birisi değilim. Açık söyleyeyim. ‘İBB, -atıyorum- profesyonel futbol takımını ya da basketbol takımını desteklesin. Ben, işin o tarafında olmayacağımı, İBB Spor Kulübü'ne ilettim. Yazık, günah. ‘Biz, amatör sporları destekleyelim. Amatörden kastım; özellikle olimpiyattaki bazı branşları. Zaten güreş, tekvando vardı. Bunun yanına atletizmi, özellikle kadın atletizmini, jimnastiği ekleyerek devam edin' dedim. Ama hentbolda Spor Toto olmalı mı? Bana göre çok anlamlı değil. Onun yerine, Türkiye'de hentbol yeteneği olan bazı illere o katkıyı sunabilir Spor Toto ya da o lige katkı sunabilir” karşılığını verdi. Çebi de ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkürlerini sundu.

“ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Çebi, “İstanbul, dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri. Burası da kıymetli semtlerden bir tanesi. Takımımız da 118 yıllık bir kulüp. Galatasaray, Fenerbahçe, hepsi çok nazik, naif kulüpler, bizim için kıymetli. Onlar olmazsa zaten bu keyif olmaz. Önemli desteklere de ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı'mıza da izah ediyoruz. Şimdi Sayın İBB Başkanı'mızı yakaladık. Ona da anlatacağız. Çünkü yaşatmak zorundayız her şeyi. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Başka türlü buralar yürümüyor. Seyirci yok, o yok, bu yok… Zaten zor bir süreç. O yüzden Beşiktaş Belediyesi'ne candan teşekkür ediyoruz. Engelli konusunda sırtımızdan büyük bir yük aldılar. İkincisi de bize tesis yerleri lazım. Muhakkak alt yapıdan oyuncu çıkartmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Çebi'ye, özel basım Nutuk, Tarihte İstanbul Haritaları ve Esir Şehirde Spor kitaplarını hediye etti. Çebi de İmamoğlu ve Akpolat'a arkalarında isimlerinin yazılı olduğu 34 numaralı formalarını takdim etti.