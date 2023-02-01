Ekrem Örenç: Moralimiz bozuldu ancak…

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada yenik duruma düşmelerinin morallerini bozduğunu ancak beraberlik golünü çabuk yakaladıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor’u 5-1 mağlup eden Kasımpaşa’nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekrem Örenç, açıklamasında “Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı” dedi.

Maçın başında gol yediklerini hatırlatan Örenç, “Moralimiz bozuldu ancak beraberlik golünü çabuk yakaladık. Tüm maç elimizde oldu, daha üstün oynadık, 5-1’lik skorla net bir galibiyet aldık. Maçın kırılma noktalarında kalecimiz iki tane muhteşem kurtarış yaptı, bu da oyuncularımıza itici güç verdi. Bu güçle beraber çok iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizi önümüzdeki maçlarda daha iyi hale getirecektir” ifadelerini kullandı. (AA)