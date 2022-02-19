Eksik Beşiktaş, Altay sınavında
Ligde 3 maçtır berabere kalan Beşiktaş, eksik kadrosuyla taraftarı önünde düşme potasındaki Altay'ı konuk edecek.
Beşiktaş, bugün Altay'ı konuk ediyor. Son maçlarda beraberliğe abone olan siyah-beyazlılar, Altay'ı yenerek yeni bir çıkış yakalamak amacında. Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic'den yoksun çıkan Kartal'da, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan'a, Adana maçında Larin ve Rıdvan eklenmişti. Pjanic ise önceki günkü idmanda sakatlandı. Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden yok.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Umut, Josef, Can, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Güven Yalçın
Altay: Lis, Cebrail, Björkander, İbrahim, Özgür, Zekti, Thaciano, Rodriguez, Kappel, Kazımcan, Deniz
Saat: 19.00
Stat: Vodafone Park
Hakem: Volkan Bayarslan