Eksik Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında

Beşiktaş, milli ara sonrası Samsunspor deplasmanında 10 eksikle mücadele edecek. Aboubakar, 21 Ekim’deki Galatasaray derbisinden 37 gün sonra ilk lig maçına çıkacak.

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Kongre sürecindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki ikinci sınav öncesi siyah-beyazlılarda tam 10 eksik bulunuyor. Amartey, Ghezzal, Zaynutdinov, Salih, Bailly, Onana, Rashica, Tayyip Talha ve Emrecan sakatlıkları; Rebic de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Milli aradan önce oynadığı son müsabakada Başakşehir'i 1-0 yenen Kartal zirveden uzaklaşmamaya çalışacak.

DEPLASMAN SIKINTISI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor. Siyah-beyazlı

takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı; Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve Antalyaspor'a mağlup oldu, sadece Fatih Karagümrük ile Konyaspor'a üstünlük kurdu. Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Teknik Direktör Markus Gisdol, Samsunspor'un başında sahaya çıkamayacak. Karadeniz ekibini Antrenör Emre Yardımcı yönetecek.

12 SEZON SONRA BİR İLK

BEŞIKTAŞ ile Samsunspor ligde 60 kez karşı karşıya geldi. 33 maçı Kartal, 11 maçı Karadeniz ekibi kazandı. İki takım son olarak 2011-12’de o zamanki ismiyle İnönü Stadyumu'nda karşılaşmış, Mesut Bakkal yönetiminde 1-0 kazanan Samsunspor sezon sonunda küme düşmüştü.

MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Mickael, Soner, Van Drongelen, Satka, Tait, Bennaser, Muhammed, Emre, Holse, Ercan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Cenk, Aboubakar

Saat: 16.00

Stat: Yeni 19 Mayıs