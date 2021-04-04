Eksik Beşiktaş’a gençler bile çare olamadı

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Serdar Saatçı, Bilal Ceylan ve Emre Bilgin, dün U19 liginde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada da görev almıştı.

3 genç futbolcu; sakat, hasta ve cezalı isimlerin çokluğunda Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçının kadrosuna da dahil edildi. Beşiktaş bu isimlerle birlikte 21 kişilik maç kadrosuna 19 oyuncu dahil etti. 2 kişilik kontenjan ise boş kaldı.

Siyah-beyazlılarda, milli takımlardan sakat olarak dönen Aboubakar, Hasic, Mensah, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz ile kart cezalısı Rachid Ghezzal Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı. Ghezzal, Mensah ve Aboubakar karşılaşma kadrosunda yer almamalarına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak adına tribündeki yerlerini aldı.

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NKOUDOU 4 MAÇ SONRA

Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou 4 maçlık aranın ardından 11’e döndü. Siyah-beyazlı ekipte eksik isimlerin çokluğu nedeniyle Kevin N’Koudou 11’deki yerini aldı. Son haftalarda genellikle sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 maçlık aranın aranın ardından 11’e döndü. N’Koudou son olarak Denizlispor ile oynanan karşılaşmaya 11’de başlamış ve 65 dakika sahada kalmıştı.

TOSIC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Siyah-beyazlı ekipte daha önce forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış Dusko Tosic, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Beşiktaş’tan Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou R&F’ye transfer olan Dusko Tosic, devre arası transfer döneminde Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli savunmacı, Kasımpaşa formasıyla eski takımına karşı ilk kez rakip oldu.