Eksik ve yaralı Beşiktaş’ın konuğu Kayserispor
Hafta içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, dolu tribünlerde önünde Kayserispor'u konuk edecek.
Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın’sız ilk maçına Kayserispor karşısında çıkıyor. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Son 5 maçta sadece 1 puan toplayabilen lider Trabzonspor’un tam 18 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Deplasmandaki ilk ve son galibiyetini 28 Ağustos’ta Başakşehir karşısında alan Kayserispor da 19 puanla 14. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan hedefiyle çıkacağı Kayserispor maçında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Kartal'da kaleci Mert, N'Koudou, Teixeira yanı sıra kart cezalıları Josef, Welinton ve Necip de yok.
30-35 BİN BİLET SATILDI
Beşiktaşlı taraftarlar %50 indirimli olarak satışa çıkarılan Kayserispor maçı biletlerine adeta akın etti. Takımın kötü gidişatı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığına rağmen yaklaşık 30-35 bin biletin satıldığı belirtildi.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Mehmet Topal, Pjanic, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan
Saat: 19.00
Stat: Vodafone Park
Hakem: Ali Şansalan