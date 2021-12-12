Eksik ve yaralı Beşiktaş’ın konuğu Kayserispor

Hafta içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, dolu tribünlerde önünde Kayserispor'u konuk edecek.

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Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın’sız ilk maçına Kayserispor karşısında çıkıyor. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Son 5 maçta sadece 1 puan toplayabilen lider Trabzonspor’un tam 18 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Deplasmandaki ilk ve son galibiyetini 28 Ağustos’ta Başakşehir karşısında alan Kayserispor da 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan hedefiyle çıkacağı Kayserispor maçında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Kartal'da kaleci Mert, N'Koudou, Teixeira yanı sıra kart cezalıları Josef, Welinton ve Necip de yok.

30-35 BİN BİLET SATILDI

Beşiktaşlı taraftarlar %50 indirimli olarak satışa çıkarılan Kayserispor maçı biletlerine adeta akın etti. Takımın kötü gidişatı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığına rağmen yaklaşık 30-35 bin biletin satıldığı belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Mehmet Topal, Pjanic, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan

Saat: 19.00

Stat: Vodafone Park

Hakem: Ali Şansalan