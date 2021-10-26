Eleştiri okları Vitor Pereira’ya döndü

Kötü gidişe dur diyemeyen Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararları tartışılmaya başlandı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Trabzonspor yenilgisinin ardından Antwerp'i evinde yenemeyen Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a mağlup olması taraftarları isyan ettirdi. Eleştiri okları Vitor Pereira'ya çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın oyun sisteminde problemler yaşadığını düşünüyor. 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Pereira, defans anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor. Fener, ligde son 7 maçta kalesinde gol gördü. İdeal 11 henüz oluşmadı. Sürekli yapılan rotasyonlar takımın dengesini bozdu.

FERDİ'DE DÜŞÜŞ

Skor anlamında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de, takımın en formda ismi Valencia'nın Alanyaspor maçında yedek soyundurulması ve oyuna geç alınması en çok tartışılan konu durumunda…

Gerçek mevkiinde forma giyemeyen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun performansı düşüşte. Futbolcular hızlı gol atmak için panik halinde ataklara çıkıyor. Oyunun son dakikalarında ise rakibe karşı savunma direnci düşüyor. Bu da Fener'in gol yemesine sebep oluyor.