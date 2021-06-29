Elmalı Davası’na spor camiasından çığ gibi tepki yağdı

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.’nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, üçüncü duruşmada tahliye edildi.
Mahkeminin kararı sonrası Türkiye adeta ayağa kalktı. Twitter Türkiye gündeminin ilk sırasında cinsel istismara uğrayan iki kardeş için başlatılan kampanya yer aldı. #ElmalıDavası etiketiyle yapılan binlerce paylaşımda cinsel istismar sanığı anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına çığ gibi tepki yağdı.
Sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşen Elmalı Davası için gösterilen tepkilere Süper Lig ekipleri ve sporcular da katıldı. Küçük kız ve ağabeyinin başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştığı ve soruşturma dosyasına da giren resimlere gönderme yapan Galatasaray’ın paylaşımı kısa sürede binlere ulaştı.
İşte Elmalı Davası için kulüplerden ve ünlü sporculardan gelen tepkiler:
İstismarın affı olmaz, olamaz! #ElmalıDavası pic.twitter.com/ZRGMz5y5Tm
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2021
.#ElmalıDavası pic.twitter.com/aRKJ0OihCB
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 29, 2021
Sözün bittiği yer!#ElmalıDavası pic.twitter.com/5Rro9lXTpZ
— Şampiyon Beşiktaş JK (@Besiktas) June 29, 2021
Yeter Artık!#ElmalıDavası pic.twitter.com/dPMpK4bSzO
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 29, 2021
BÜYÜK UTANÇ!#ElmalıDavası pic.twitter.com/isjLQOkPlF
— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 29, 2021
#ElmalıDavası pic.twitter.com/nZf43gwf4T
— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) June 29, 2021
#ElmalıDavası pic.twitter.com/sAvHidwIi4
— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) June 29, 2021
Yeter artık!#ElmalıDavası pic.twitter.com/s7dzo9U5kW
— Bursaspor (@BursasporSk) June 29, 2021
Yeter Yeter Yeter artık #elmalıdavası pic.twitter.com/kgYnQRDmk4
— Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) June 29, 2021
#ElmalıDavası pic.twitter.com/J4cOaLcwxO
— Aytaç KARA (@aytayt35) June 29, 2021
İstismarın affı olmaz! #ElmalıDavası pic.twitter.com/SZB42pRPNe
— Adana Demirspor #ŞAMPİYON (@AdsKulubu) June 29, 2021