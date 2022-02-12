Emiliano Viviano: Atatürk Olimpiyat Stadı, İzlanda’dan daha soğuk

Karagümrük’ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, özel açıklamalarda bulundu. Konyaspor maçında üşümesiyle ilgili olarak “Olimpiyat Stadı, İzlanda’dan daha soğuktu” diyen Viviano, taraftarların menemen teklifi için de “Beraber menemen yiyelim” dedi.

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Karagümrük'ün İtalyan file bekçisi Emiliano Viviano, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında soğuk ve rüzgardan dolayı titreyen görüntüsü hafızalara kazınan Viviano, Olimpiyat Stadı için “İzlanda'da, Faroe Adaları'nda ve Estonya'da maça çıktım ama böyle bir soğuk görmedim” dedi ve sobayla poz vererek, maçlarda soba kullanmanın iyi olabileceğini ifade etti.

“KALABİLDİĞİM KADAR KALMAK İSTİYORUM”

Karagümrük forması giymekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Emiliano Viviano, “Kendi adıma burada olmaktan dolayı ve Karagümrük forması giymekten dolayı çok mutluyum. Başkan Süleyman Hurma'yla, Serkan Hurma'yla ve Sportif Direktör Murat Akın'la çok iyi bir ilişkim var. Aile ortamımız var. Başarı da buradan geliyor diyebilirim. Devamını getirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar ligde belki beklediğimiz altında kaldık ama daha iyisini yapacağız. Bir takım zorluklar da peşimizi bırakmadı. Ama sezon sonuna kadar puan durumunda daha yukarıya çıkacağız. Genel olarak hislerim pozitif. Burada kalabildiğim kadar kalmak isterim. Kupada ilk defa çeyrek final yakaladık. Kupa çok büyük bir hedef ve büyük bir konsantrasyon koyduk. Orada da sonuna kadar gidip en iyisini yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“İZLANDA’DA BU KADAR ÜŞÜMEDİM”

Konyaspor ile oynanan ve 5-4 kazanılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, soğuktan titrediği görüntüler hatırlatılan Emiliano Viviano, bu anlarda taraftarların kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek “Taraftarlarla aramızda benim ve takımın çok büyük ve güzel bir bağ var. Son maçta beni daha fazla desteklediler çünkü saha şartları gerçekten zordu. İkinci yarıda ismime tezahüratlar yapıldığını duydum. Uzatma dakikalarında da destek verdiler. Bu durum benim için çok güzel bir şey. Zorlu ve garip bir maçı geride bıraktık. 5-4 kazandık ama bu maçı hava şartlarıyla değerlendirmek gerekiyordu. Çok ilginç bir durum oldu. Üşüdüğüm zamanlar daha önce de olmuştu. İzlanda'da, Estonya'da ve Faroe Adaları'nda da üşüdüğüm zamanlar olmuştu ama Konya maçı çok farklıydı, gerçekten çok üşüdük. Ama taraftarlar da sağ olsun çünkü ellerinden geldiği kadar bizi maçın içinde tuttular” açıklamasını yaptı.

“FATİH TERİM İLE BULUŞUP BİR ŞEYLER İÇMEK İSTERİM”

Galatasaray'dan ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi için çok özel bir karakter olduğunu hatırlatan Viviano, şöyle konuştu;

“Fiorentina özelinde değerlendirecek olursak, o dönemde yabancı bir teknik adamın olması çok farklıydı. Özellikle İtalya'da yabancı bir teknik direktörün bir takımın başında olması alışıldık bir durum değildi. Fatih Terim çok büyük bir enerjiyle takımın başına gelmişti ve Fiorentina'da ve Milan'da güzel izler bıraktı. Ama bıraktığı izlerin en büyüğünü Türkiye'de bırakmıştır. Türkiye'de belki de futbolla ilgilenen herkesin parmakla gösterdiği ve ‘En başarılı teknik adam' dediği kişidir. Çok sevdiğim bir insan Fatih Terim. Ama futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Her kötü gidiş hocanın hatasıdır diyemeyiz. Takıma bazen şok vermek gerekebiliyor.”

“Çok değer verdiği, çok sevdiğim ve çok saygı duyduğum birisi Fatih hoca. Ayrılmasını beklemiyordum ama umarım yakın zamanda sosyal hayatımda kendisiyle denk geliriz ve bir şeyler içip sohbet edebiliriz.”

“VOLKAN HOCANIN İLETİŞİMİ ÇOK İYİ”

Volkan Demirel'in üst düzeyde uzun süre kalecilik yapmasının kendisi açısından bir artısı olup olmadığı hakkında da konuşan Viviano, “Bundan önceki hocalarımdan Zenga eski bir kaleci, Farioli de kaleci antrenörlüğü yapmış bir insandı. Kariyerlerinde bunları yapmış insanlarla hoca olarak buluşmak çok güzel bir şey. Volkan hoca özelinde konuşacak olursak, enerjisi çok yüksek ve geldiği ilk günden bu yana takımla çok iyi bir ilişki kurdu. Takıma yaklaşımı, oyuncuyu anlaması, oyuncunun beklentisinin ne olduğunu bilmesi, bunun için elinden geleni yapması bende ve takımda çok büyük bir olumlu etki oluşturuyor. Oyuncuya nasıl davranacağını çok iyi ayarlayan bir insan. Daha önce Farioli'yle de birbirimizi çok iyi anlardık, Volkan hocayla da aynı durum söz konusu. Kendisi 20 senenin üzerinde en üst seviyede oynamış bir isim. O yüzden oyuncuyla iletişimi ve davranışı nasıl ayarlaması gerektiğini çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“BERABER MENEMEN YİYELİM”

Viviano yine taraftarlardan gelen “Türk vatandaşlığını düşünüp bizimle aynı mahallede oturur mu ve bizimle birlikte menemen yer mi?” sorusuna da samimi bir cevap verdi.

Taraftarlara Türkçe olarak “Beraber menemen yiyelim” mesajı gönderen Viviano, “Fatih çok sevdiğim bir yer. Karagümrük'te antrenman yaparken o atmosferi ve mahalleyi görmek çok güzel. Ama İstanbul zaten çok sıkışık bir yer ve Fatih'te bu durum biraz daha fazla hissedilebiliyor. O kadar sıkışıklığın içinde yaşamayı çok fazla tercih etmeyebilirim. Biraz daha İstanbul Boğazı'nı görebileceğim yerlere kaçmaya çalışıyorum. Menemen konusunda ise ne zaman isterlerse o zaman menemen yiyebiliriz. Türk tatlarını her zaman deneyimliyorum. Türk vatandaşı olmak konusu benim çok da kolay ele alabileceğim bir konu değil. Bu sadece Türk vatandaşlığı, İtalyan, İspanyol vatandaşlığı için de geçerli. Bunu önce hissetmek, sonra o ülkenin tarihini, verdiği savaşları, şartlarını, geçmişte o ülke için neler yapıldığını ve o ülkenin nasıl bu duruma geldiğini anlamak gerektiğini düşünüyorum. Sadece spordan geçiş yapma konusu saygı duyduğum ama benimsediğim bir durum değil. Ben bir İtalyan'ım ve gurur duyduğum bir ülkem var. Burası da Türklerin gurur duyduğu topraklar. O yüzden çok fazla bu konu hakkında yorumda bulunmak istemem” diyerek sözlerini tamamladı.