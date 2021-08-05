Emin Adanur: Bursaspor için zor bir işti

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanır, transfer engelini kaldırarak verdikleri sözleri tuttuklarına işaret ederek, insanların da oluşan güven ortamının farkında olduğunu dile getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda basın mensupları ile bir araya geldi. Transfer engelini, 53 günlük bir sürede kaldırdıklarını dile getiren Adanur, Bursaspor için oldukça zorlu bir sürecin yaşandığını dile getirdi.

Yoğun bir süreç yaşadıklarını belirten Adanur, “Ödediğimiz rakam sadece nakitte 40 milyon 300 bin liralara geldi, verdiğimiz çek ve senetle 50-55 milyon liraları buldu. O noktada, son Tweet’i attığım günü ben biliyorum, Allah biliyor. Yoğun bir süreç yaşadık. 44 dosyayı, dosya dosya anlatmak istiyorum. Geçmişte neler olmuş, neler yapmışız. Bizim adımıza da uzun sürdü. Bütçemiz vardı gelmeden önce, örnek vereyim 80 milyon bir tahta bedeli bekleyip, 20 milyon ile bunu çözmeyi düşünürken; 130 milyon liralık tahta bedeli ve 50-55 milyon lira bunu çözme karşılığı geldi. Yorucu oldu ama keyifliyim. Bursaspor için zor bir işti” dedi.

“HİÇBİR YERDE BURSASPORUN HAKKI YENMEYECEK”

Bursasporun haklarını her yerde savunacaklarını kaydeden Adanur, şöyle devam etti:

“Kim olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun hiçbir platformda, hiçbir masada Bursasporun hakkı yenmeyecek. Bugüne kadar gösterdiğimiz tavır da bu yönde. Bursasporun düştüğü durumu bu şekilde bırakan yönetim olmadık, Bursasporun hakkını her makamda savunabileceğimizi gösterdik. Başkan adayıyken bile ben tweet atarken kızıyorlardı ama ben bunu yapmak zorundaydım. Bugün gelinen nokta da görüldü ki bu doğru olan, bugün Bursasporun sosyal medya gücü Türkiyedeki hiçbir spor kulübünde yok. Twitterda kurduğumuz o güzel Bursaspor camiası, hiçbir takımda yok, hiçbir takım da o kadar hızlı reaksiyon gösterilmiyor. Bizde söylediğimiz söz ciddi bir şekilde reaksiyon alıyor. Bu yıl bilginin çok hızlı yayılma gücü var, herhangi bir konu ulusaldaki tüm mecralarda görülüyor. Sosyal medyayı çok doğru kullanıyoruz. Bizim hakkımızı yiyecek kişi bence çok düşünmeli. Zaten yiyemez, yemeyi bile düşünmemeli. Bursaspor, zaten hakları yendiği için bu halde olan bir kulüp.”