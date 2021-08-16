Emin Adanur, TFF’ye seslendi

Bursaspor-Adanaspor maçında hakem Onur Özütoprak ve yardımcılarının kararlarını eleştiren yeşil-beyazlı kulübün 2. Başkanı Emin Adanur, TFF’nin durumu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

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Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, yeşil-beyazlı takımın Adanaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Onur Özütoprak'ın kararlarıyla ilgili eleştiride bulundu.

Emin Adanur, yayıncı kuruluştan bir ofsayt pozisyonunun görselini paylaşarak, “Hakem Onur Özütoprak ve ekibinin verdiği ofsayt kararı. Ofsayt çizgisini ve bu kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerlendirmelerine sunuyoruz. Gerekli cezalandırmaların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve camiamız adına sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz” İfadelerini kullandı.