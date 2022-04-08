Emin Özkurt: Galatasaray’da genel kurulun iptali seçimi etkilemez

Spor hukukçusu Avukat Emin Özkurt, Galatasaray'daki kaos ortamını Sözcü'ye değerlendirdi.

Mesut YILDIRIM

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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Dernekler Masası'nın Galatasaray'da 2018-19-20 ve 21 döneminde yapılan Olağan Mali Genel Kurulları incelemeye alması sonrası 26 Mart'taki genel kurulun iptali de gündeme gelmişti. Spor hukuku alanında İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, Galatasaray'daki genel kurul bilmecesini SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

ELMAS DEVAM EDEBİLİR

“Dernekler Masası'nın genel kurulu iptal etme yetkisi bulunmamaktadır” diyen Özkurt şöyle devam etti: “Genel kurula gelip karara katılmayan veya toplantıda yer almayan üyeler dava açarsa, sadece mahkemeden iptal kararı çıkabilir. Yönetim kurulu seçim kararını iptal için mahkemeye iptal davası açabilir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul görürse Burak Elmas ve yönetimi hukuki süreç sonuna kadar görevine devam eder.”

SEÇİM FARKLI MADDEDEN

“Mali Genel Kurul'un olası iptalinde tüzük gereği yeniden yapılması gerekecektir. Ancak bu durum alınan seçim kararını etkilemez. Zira, yönetim kurulu seçim kararının gerekçesini Mali Genel Kurul'daki idari ibrasızlık olarak göstermemiştir. Olağanüstü toplantının Yönetim Kurulu kararı isteği üzerine yapılacağını düzenleyen, tüzüğün 28/1 maddesine dayanarak Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verildi.”

LİSTELERDE SON GÜN

Galatasaray’da 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayları için başvuru süresi bugün saat 18.00'de sona erecek. Adaylıklarını resmen açıklayan iki isimden Eşref Hamamcıoğlu'nun saat 11.00'de, Metin Öztürk ise saat 14.00'de listelerini divan başkanlığına vermesi bekleniyor.