Emirhan İlkhan Beşiktaş’la sözleşme yeniledi
Beşiktaş altyapısında yetişen ve geçen sezon oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanan Emirhan İlkhan, siyah beyazlı kulüple sözleşme yeniledi.
Beşiktaş Kulübü, Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhanın sözleşmesini yeniledi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park’ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan’la bir araya geldiler. Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan’a başarılar diledi” denildi.