Emmanuel Emenike, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, 2010-11 sezonu ile ilgili yargıtay kararı sonrası sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’a ziyarette bulundu.

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İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. 2010-11 sezonuyla ilgili verilen karar sonrası dönemin aktörlerinden Emenike’den sürpriz bir ziyaret geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti. Başkan Aziz Yıldırım kendisine, bu süreçteki duruşundan dolayı teşekkür etti, Emenike Başkan'a saygılarını ve özlem duygularını sundu.

EMENIKE NE DEMİŞTİ?

3 Temmuz 2011 sürecinde 4 gün gözaltında kalan Emmanuel Emenike 2016 yılında o günleri şu şekilde anlatmıştı: “Hayatımın en çılgın ve komik günleriydi. Hiçbir şey uğruna 4 gün nezarette kaldım. Tanrı bana zafer verdi.”

Bilindiği üzere o dönem Karabükspor forması giyen Nijeryalı futbolcu, şike yapmakla suçlanmıştı.