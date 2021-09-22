Emrah Başsan: Herkesin küçüklükten tuttuğu bir takım vardır

Kayserispor'un Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Emrah Başsan, maçtan sonra konuştu.

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Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ı sahasında 3-0 yenerek flaş bir skora imza atan Kayserispor’da Emrah Başsan, mücadeleyi değerlendirdi.

2017-2018 sezonunda Galatasaray formasını 3 kez giyen Başsan, attığı şık golden sonra sevinmeme nedenini şöyle açıkladı;

– Galatasaray’ın ekmeğini yemiş biriyim. Herkesin küçüklükten tuttuğu bir takım vardır. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Gol attığım için çok mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca biraz daha duygusal anlar yaşadım. Ekmeğimizi şu an Kayserispor’dan yiyoruz. Burası için de sahada ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor.

– Bugün attığım golü anneme hediye etmek istiyorum. Bu maç onun için oynayacağım bir maçtı.

– Hem takım arkadaşlarımı, hem hocamızı, hem yönetimimizi tebrik etmek gerekiyor. 1 haftada 3 tane maç oynuyoruz. Hem mental hem fiziksel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Hocamız bizi müthiş hazırladı. Önümüzdeki maçla bu maçı taçlandırmak gerekiyor. Alacağımız 3 puanla çok daha farklı hedefler düşünebiliriz.

– Bugünü anlamlı kılan golümü anneme hediye etmek istiyorum. O çok iyi biliyor neler yaşadığımı, hangi duygularla sahaya çıktığımı. Ona armağan olsun. Bugünkü performansımla keyif aldım. İzleyenleri de mutlu ettiysem ne mutlu bana.