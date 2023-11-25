Emrah Çolak: Seçil Erzan’a bankanın içinde 3 milyon 212 bin dolar verdim

Son günlerde gündemi sarsan dolandırıcılık davasında, futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın iddianamedeki ifadesi ortaya çıktı.

Ali Selim YAMANLI

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Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan soruşturmasında Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ın iddianamedeki ifadesine göre, Seçil Erzan’a tek seferde 3 milyon 212 bin dolar verdiklerini söyledi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak savcılık ifadesinde, 3 milyon 212 bin doları bankanın içinde teslim ettiğini söyledi.

Çolak, “Abim Emre beni arayarak banka fonuna para yatırmamı söyledi. Ben de şüpheli Seçil Erzan’a toplamda 3 milyon 212 bin doları bir seferde odasında Ali isimli şahısa verdim. Tamamen bankanın içerisinde teslim ettim. Sonrasında Seçil Erzan'ın 6 ay boyunca telefonlara çıkmayıp bütün taleplerimize rağmen ‘Bugün yarın’ diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmete geçirildiğini anladık.” ifadelerine yer verdi.

“ERZAN TEK BAŞINA BU SUÇU İŞLEYEMEZ”

Bankanın sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını dile getiren Çolak, “Şikayetçiyim, Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez. Ben bankaya ve yöneticilerine duyduğum güven nedeniyle bu parayı verdim” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Arda Turan, Nestor Fernanda Muslera, Emre Belezoğlu gibi birçok ünlü futbolcu ve Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 18 kişiyi “yüksek kârlı gizli fon” vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 62 sayfalık iddianamede 18 kişi müşteki olarak yer alırken, 7 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

SEÇİL ERZAN’IN 216 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, şüpheli Seçil Erzan’ın başından itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini değerlendirerek, Seçil Erzan hakkında “Özel Belgede Sahtecilik”, “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Öte yandan diğer 6 şüphelinin ise “Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmaları istendi.