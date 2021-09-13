Emre Akbaba geri döndü Alanyaspor kazandı! Giresunspor yine kayıp…

Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Giresunspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahasında oynadığı maçı 1-0'lık galibiyetle tamamladı. Giresunspor'un galibiyet hasreti dört maça çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor, kötü gidişini Aytemiz Alanyaspor maçında da devam ettirdi. Alanyaspor maçın 8. dakikasında Chidozie Awaziem’in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanırken, Galatasaray’dan kiralanan Emre Akbaba ilk maçında golün asistini yaparak eski takımına iyi bir geri dönüş yaptı.

Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini elde eden Alanyaspor puanını 6 yaparken, Giresunspor 4 maç sonunda 0 puanla son sırada yer aldı. Giresunspor bir sonraki maçında Konyaspor’u ağırlarken, Alanyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.