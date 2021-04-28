Süper Lig’in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u 87. dakikada bulduğu golle 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Emre Akbaba, maç sonrası beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Sonuçta şampiyon olursak bu goller hatırlanacak” şeklinde konuştu.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Emre Akbaba “Takım olarak Trabzonspor maçından sonra tüm maçlarımızı kazanmak adına irade gösterdik. Trabzonspor maçından sonra bir ivme yakalamak istediğimizi, 6'da 6 yapmak istediğimizi takım olarak belirttik. Şimdilik ikide iki yaptık. Önümüzde dört maç var. Onları kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Trabzonspor maçının ardından bu mücadelede de son dakikalarda kaydetti golle ilgili Emre Akbaba, “Sonuçta şampiyon olursak bu goller hatırlanacak. İnşallah şampiyon olursak bu goller hatırlanır” yorumunda bulundu.