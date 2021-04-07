Emre Akbaba’dan sözleşme isyanı: ‘Galatasaray için iki kez ayağımı sahada bıraktım’

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba, yeni sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuçla ayrılamazken, hakkında çıkan haberlerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’dan 500 bin Euro imza parası talep ettiği için görüşmelerin tıkandığı haberlerine sinirlenen Emre Akbaba, “Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY İÇİN SAHADA AYAĞIMI BIRAKTIM”

Galatasaray için birçok maddi fedakarlık yaptığını sözlerine ekleyen 28 yaşındaki orta saha şu sözleri sarf etti: “Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum. Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası, bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım. Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi lütfen müsaade edin de büyük hedefimize odaklanalım.”