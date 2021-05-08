Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 35. dakikada oyuncu değiştirdi, gol geldi!

Süper Lig 40. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Fenerbahçe, 3. dakikada kalesinde gördüğü golle şoke olurken, ilk yarıda bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

Organize hücum geliştirmekte zorlanan sarı lacivertliler, Alper Potuk’un 3. dakikada attığı golle geriye düştü. Golden sonra da oyunu dengeleyemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü’nün farkı artırma şanslarını değerlendirememesiyle nefes aldı.

Ancak hücumda bir türlü verimli olamayan Fenerbahçe’de teknik direktör Emre Belözoğlu’ndan 35. dakikada jet bir hamle geldi. Genç teknik adam, Mert Hakan Yandaş’ı oyundan alarak sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Gönül’ü sahaya sürdü. Sağ bekte görev yapan Ozan Tufan ise, orijinal bölgesi olan orta sahaya geçti.

DEĞİŞİKLİK GELDİ GOL GELDİ

Emre Belözoğlu’nun bu hamlesinden 7 dakika sonra Fenerbahçe’nin beraberlik golü geldi. Enner Valencia’nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Ozan Tufan, takımını 1-1’lik beraberliğe taşıdı. Fenerbahçe maçtaki ikinci şutunda golü bulurken, ilk isabetli şut da oyundan çıkan Mert Hakan Yandaş’tan gelmişti.