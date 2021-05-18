Emre Belözoğlu Ali Koç’a raporu verdi: İskelet tamam, nokta atışı lazım

Büyük hayal kırıklığı yaşayan ve lig üçüncülüğüyle taraftarlarını üzen Fenerbahçe, rotayı yeni sezona çevirdi. A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, kapsamlı bir rapor hazırlatıp Başkan Ali Koç'a iletti.

Görevde kaldığı süre ve Erol Bulut dönemiyle ilgili eksileri- artıları çıkaran Emre Belözoğlu, ligin en iyi yerli futbolcularına sahip olduklarını belirtti. Takım iskeletinin yüzde 90'ını kurduğunu belirten Emre Belözoğlu, yeni transferlerle ilgili temkinli olacaklarını dile getirdi.

BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA

Gerekli bölgeye nokta atış transfer yapılmasını isteyen genç hoca, transferden sorumlu yöneticilerle hummalı bir çalışma yürüteceğini ifade etti. Belözoğlu takımda kalmasını düşündüğü isimlerin bireysel performanslarına, fiziksel durumlarına, gelişimlerine ve ne sıklıkla sakatlandıklarına hazırladığı raporda yer verdi. Sarı-lacivertlilerin hocası, kesinlikle para konuşmayacağını ve boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu vurguladı.

VE GÖZLER ALİ KOÇ’TA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli genel kurul öncesi yeniden aday olacağını yarın saat 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak. Fenerbahçe'nin patronu, yönetimde kapsamlı ve köklü bir değişikliğe gidecek. Metin Şen, Semih Özsoy, Belgin Aral, Esra Nazlı Ercan daha önce istifa etmiş, Burhan Karaçam ile Şaban Erdikler de yönetim toplantılarına katılmıyordu. Koç'un; Ruşen Çakır, Ömer Temelli, Raif Dinçkök, Sina Afra, Mehmet Dereli ve Metin Doğan gibi isimlere teklif götürdüğü öğrenildi.