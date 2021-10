Emre Belözoğlu: Bir Geordie’nin Newcastle’ı satın almasını isterdim

Medipol Başakşehir'de ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı alan teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu eski kulübü Newcastle'ın satılması gündemi ile ilgili de konuştu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Emre Belözoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Beşiktaş maçındaki isteğimizi sezonun geneline yaymak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Biz kendi oyun anlayışımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Başakşehir benim çok iyi bildiğim bir camia. Benim için çok özel bir kulüp. Her teknik adamın çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Geçmişte şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluklar kovaladı. Her takımın inişli çıkışlı performansları olabilir.”

‘FİZİKSEL DEĞERLERİN İYİ OLMASI AYKUT KOCAMAN’IN ESERİ’

“Transfer adına hiçbir konuşma olmadı. Geçmişte yaptığım görevle alakalı herhalde. Yavaş yavaş scoutumuzla beraber oturup değerlendirme yapacağız. Genç ve dinamik kadro hedefimiz var. Transfer sadece oyuncu almak değil. Elimde geniş ve güçlü bir kadro var. Oyunu önde oynama isteğimiz, belki bizim kattığı şeyler olabilir. Fiziksel değerlerin iyi olması tamamen Aykut Hoca’nın eseri. Ne olursa olsun, her maçın ayrı senaryosu olduğuna inanarak her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro var.”

“Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa’ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an biz Başakşehir’in derdine düşmüş durumdayız, dolayısıyla hedefimiz öncelikle Başakşehir’in başarısı.”

‘KULÜBÜ SATIN ALMASINI İSTERDİM’

“Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı bir kültürü var. Orada oynamış oranın kültürünü iyi bilen birisi olarak bir Geordie'nin Newcastle United'ı satın almasını isterdim. Ancak dünya futbolunun da farklı gerçekleri var.”

Geordie nedir?

İngiltere’nin kuzey doğusunda bulunan Newcastle ve çevresinde yaşayan yerel halka verilen isimdir. Kendilerine ait dilleri ve İngilizlerden birçok konuda farklılık gösteren bir kültürleri mevcuttur. Genel olarak sıcak kanlılıkları, eğlence hayatına düşkünlükleri, Newcastle United FC olan tutkunlukları ve oldukça belirgin aksanlarıyla İngilizlerden kolaylıkla ayrılırlar.

YENİ SAHİBİ SUUDİ PRENS MOHAMMED BİN SALMAN

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, geçtiğimiz günlerde 352 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı. Bu satışla birlikte Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United’ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman’ın, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayıracağı söyleniyor.