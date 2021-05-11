Emre Belözoğlu: ‘Böyle olacağını biliyordum’

Süper Lig 41. haftasında Sivasspor’a 2-1 yenilerek bitime 1 hafta kala liderlik fırsatını kaçıran Fenerbahçe’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu maçı değerlendirdi. Sorumluluğu üzerine aldığını söyleyen Belözoğlu, Beşiktaş’ın puan kaybedeceğini bildiğini ancak, alınan sonucun kendilerine yakışmadığını söyledi.

Emre Belözoğlu’nun maç sonu açıklamaları:

“Çok fazla cümle yok. Çok fazla söz yok. Sekiz maçlık inanmış, sonuna kadar kovalayacağını iddia eden bir takım vardı. Bugün bize yakışmadı. Net. Şampiyonluk maçında hepimiz daha çok isteyebilirdik bunu. Sorumluluk benim. Bu anlamda motivasyonu da sağlaması gereken kişi benim. 8 haftadır bütün oyuncular elinden gelen mücadeleyi gösterdi.”

“BU TAKIMA YAKIŞMADI”

“Üç günlük ara, iki buçuk günde bir maç oynamak bizi etkiledi. Bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve aynı oyuncularla bunu oynayabileceği gibi görünüyordu. Herkes çok üzgün. Büyük fotoğrafta bu bize yakışmadı. Net şekilde bu işi sonuna kadar kovalamak istediğini iddia eden takıma bu yakışmadı.”

“BÖYLE OLACAĞINI BİLİYORDUM”

“Beşiktaş’ın kaybedeceğini biliyordum. Biz bunu son maça taşısaydık şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyordum. Başarıyı sahiplenme konusunda öne çıkmadık, başarısızlığı sahiplenmede de geri durmayacağız. Sorumluluk benim. Üstümüze düşeni fazlasıyla almalıyız. Yapmamız gereken bize yakışmadığını bilmek.”