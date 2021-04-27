Emre Belözoğlu eli değen Fenerbahçe coştu

Fenerbahçe, bundan kısa süre önce şampiyonluğa havlu atmış gözüyle bakıyordu. Beşiktaş deplasmanındaki 1-1'lik sonuçla rakibini yakalama şansı azalmış görülen Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor yerine Sportif Direktör Emre Belözoğlu geliyordu. Belözoğlu, kısa sürede önemli bir atılıma gitti. Birkaç dokunuşla hem camiayı hem de takımı topladı. İşte sorunların doğru tespitleri ve Belözoğlu'nun 5 hamlesi…

1- TEMASLI İDMAN DÖNEMİ

Belözoğlu, idmanlara el atmakla başladı ve fiziksel temaslı çalışmalara ağırlık verdi. Antrenman süreleri azaldı. Çift kalelerde oyuncularına ‘maç ciddiyeti' havası kattı. Duran top ve şut çalışmalarını artırdı. Bu da hücum rakamlarına yansıdı.

2- FENERBAHÇE TOPA HÜKMETTİ

Bulut döneminde topla oynama oranı yüzde 53 gibi düşük bir orandaydı. Emre Belözoğlu, ‘Fenerbahçe böyle oynar' felsefesiyle topa hükmetmeyi istedi. Topla oynama oranı yüzde 62'ye çıktı. Orta saha kurgusundaki değişiklik kazandırdı.

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3- KEMİK KADRO OLUŞTURDU

Geniş kadroda, istikrarı yakalayamayan Bulut dönemine rağmen Belözoğlu, kemik bir oyuncu grubu oluşturdu. Oyuncuların yeri fazla değiştirilmeden sonuca gidildi. Futbolcularla yakından ilgilenmesi Belözoğlu'na artı puan kattı.

4- EMRE’NİN LİDERİ SOSA

Emre Belözoğlu, kendi futbolculuğunu hatırlatan bir kararla Luiz Gustavo'yu kulübeye çekip Jose Sosa'ya takımın anahtarını teslim etti. Yıldız oyuncu da onun yüzünü kara çıkarmadı. Saha içi liderliğini üstlenen Sosa, takımın beyni durumuna geldi.

5- TAM İSABET VALENCIA

Santrfor bölgesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Valencia'nın ileri uca çekilmesiyle yediğinden fazla atan bir takım durumuna geldi. Belözoğlu, santrforda kullandığı Valencia ile hücum gücünü artırdı.