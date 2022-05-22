Emre Belözoğlu: En iyi onlardı… Trabzonspor şampiyonluğu hak etti

Ligin son haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek sezonu 3 puan ve Avrupa bileti alarak tamamlayan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

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Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig 2021/22 Ahmet Çalık sezonunu 4. olarak tamamladı ve gelecek yıl Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Şampiyon Trabzonspor’u son maçta 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlayan Başakşehir’de Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

‘ŞAMPİYONLUK ONLARIN HAKKIYDI’

“Anadolu Efes’i tebrik ediyorum. Avrupa’nın en büyük kupasını üst üste ikinci kez ülkemize getirdiler. Trabzonspor’u, Abdullah Avcı’yı, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin en iyi takımıydı, şampiyonluk onların hakkıydı.”

’59 PUAN TOPLADIK’

“9. haftada 6 puanla aldık takımı, 59 puan topladık. Biz geldiğimizden bu yana en çok puan toplayan Trabzonspor, ardından biz geliyoruz. Bu bir başarıdır. Ekibimiz çok iyi çalıştı, herkes elinden geleni yaptı.”