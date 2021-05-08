Emre Belözoğlu: ‘Fenerbahçe yıllarca yalnız bırakıldı’

Süper Lig 40. haftasında Ankaragücü’nü 90+6’da attığı golle 2-1 yenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Emre Belözoğlu maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ilk yarısındaki oyunlarını eleştiren Belözoğlu, ikinci yarıda futbol ve oyuncularının arzusuyla ilgili övgü dolu sözler sarfetti. İşte Emre Belözoğlu’nun maç sonu açıklamaları:

“Çok uzun konuşmayacağım. Birkaç notum var onları paylaşacağım. İlk yarı itibarıyla sezonun tamamının belki de en pasif oyunuydu, 2 tane şutumuz var galiba. Karşı takıma baktığımızda sezonun en iyi ofansif oyununu oynadılar. Net pozisyonlara girdiler. Hiç beklemediğim bir başlangıçtı. Devre arasında ne kadar üzgün olduğumu arkadaşlara ilettim.”

“İNSANLAR BASİT GÖRÜYOR OLABİLİR”

“Oyunun ikinci yarısı tamamen bambaşka. Oyunu forse etmek isteyen, Fenerbahçe formasına layık bir oyuncu grubu vardı sahada. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Mesleğimiz gerçekten kolay değil. Belki insanlar dışarıdan futbolculuğu, teknik adamlığı basit görüyor olabilir. Bu stresi yaşamak, öylesine büyük camiaların yükünü sırtınızda taşımak kolay değil. Hepsi çok inandılar, sahanın içine emeğini arzusunu isteğini göz yaşlarını koydular.”

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“BU GECE BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

“Bugün birçok duyguyu içeride yaşadık. Dışarıdaki enerjiyi hissettirdiler. Çok mutluyum. Aslında büyük cümleler kullanmadık, sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah sözümüzü yerde koymadı. İnşallah sezon sonunda da kazanan taraf biz oluruz. Sonuç ne olursa olsun bugün benim gördüğüm enerji camiamızda inşallah oluşacak sinerjiyle beraber Fenerbahçe’nin yolu açık olacak. Bu gece benim için çok önemliydi. Emeği geçen bütün arkadaşlara, oyunculara, teknik ekibe, başkanımıza herkese teşekkür ediyorum.”

“FENERBAHÇE YILLARCA YALNIZ BIRAKILDI”

“Ben hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe de hiç tesadüfi bir şeyler yaşamadı, kaderinde ne varsa onu gördü. Fenerbahçe ne yazık ki yıllarca yalnız bırakıldı. Allah da bize o zor dönemlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti. Her zaman şeref, gurur duydum bu takımın içinde olmaktan. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Allah da bizi kaderimize bağlı kıldı. Sonuna kadar mücadele edeceğimizi söylemiştim böyle devam edecek. Rakiplerimizin ne yapacağından çok bizim ne yaptığımız önemli demiştim. Yine karşımıza gelen bir şey oldu. Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyorum. Özellikle ülkemizdeki bütün güzel annelere ama Fenerbahçeli anneleri öne koyarak onlara armağan etmek istiyorum.”