Emre Belözoğlu: Hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takımla Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri’nde devam eden idmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. ”Kulüpte görev aldığımda nasıl çalıştıysam aynı titizlikle görevime devam edeceğim” diyen Emre Belözoğlu, Beşiktaş’ın oynanmamış maçını 3 puan olarak görmediğini söyledi.

İşte Emre Belözoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

”Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekeni saha içinde biliyorum. Futbolculuğumda nasıl her maç için mücadele ettiysem sportif direktör olarak nasıl her günümü burada geçirdiysem şimdi de zekamı ve kalbimi buraya vermeye devam edeceğim. Teknik direktörlüğün dinamikleri biraz farklı. 10 hafta sonrası için planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek. En büyük hayalim bu”

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un yaptığını yapmayacak!

‘İÇ SAHA PERFORMANSI ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ’

”Oyunun bize kattığı değerler var. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Gerçekçi olmak lazım, özellikle iç saha performansı üzerinde çalışacağız. Fenerbahçe’nin topa daha çok sahip olduğu ve daha reaksiyonel bir takım için pragmatik çözümler bulacağız. Fenerbahçe, buraya gönül veren herkesin Fenerbahçe’si. Her teknik adamın kendine has özellikleri var. Ben de kendi deneyimlerimi, futbol oynarken dahi geliştirmeye çalıştırdığım özellikleri oyunculara aktarmaya çalışacağım. Benim de hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en iyi teknik adamlardan olmak”

‘HAYALİM TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ OLMAK’

“Oyununun beğendiğimiz yanları da var, onarmamız gereken yanları da var. Arkadaşlarımızla beraber bunları çözmeye çalışacağız. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ülke futboluna hizmet etmiş önemli isimlerdir. Onlara saygı duyuyorum. Benim de hayalim elbette Türk futbolunun en iyi teknik direktörlerinden biri olmak. Kendi deneyimlerimiz takımıma aktaracağım. İnandığım doğrulardan asla vazgeçmem.”

İlginizi Çekebilir Emre Belözoğlu'nun ekibindeki isimler! Kararını verdi...

‘EROL HOCA’NIN İŞİNE KARIŞMADIK’

“10 maç var. Liderle aramızda net bir 5 puan var. Beşiktaş’ın oynanmamış maçını 3 puan olarak yazmıyorum. Ben bu takımın çok iyi bir takım olduğuna inanıyorum. Camiamızın daha seveceği bir oyun oynatmaya çalışacağız. Erol hoca benim eski arkadaşım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç bitince, değerlendirmelerimizi yaparız. Kendisiyle, bugüne kadar tercihleriyle alakalı veya oyun dizilişiyle alakalı konuşma yapmadım.”

“Biz Erol hocayla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Futboldan sorumlu olarak yönetici kimliğine sahip tek kişi bendim. Başkanımız da Erol hocanın işine karışacak bir adım atmamıştır. Biz hocamıza elimizden geldiğince saha içine konsantre olması için çaba gösterdik. Biz hocamıza elimizden geldiğince saha içine konsantre olması için çaba gösterdik. Mutlaka hatalarımız da vardır. Kimsenin işine karışmadık. İyi bir teknik adam da işine kimseyi karıştırtmaz zaten. Bunu Erol Hoca’ya da hakaret sayarım.”

İlginizi Çekebilir Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin FETÖ açıklamasına cevap

‘TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLMA…’

”Oturmuş bir 30 haftanın şablonu var. Bunun bize olumlu ve olumsuz anlamda ne kattığını değerlendiriyoruz. Gerçekçi olmak lazım iç saha performansı üzerine çalışacağız. Fenerbahçe’nin topa daha fazla sahip olan bir takım olması için elimizden geleni yapacağız. Erol Bulut’un Fenerbahçesi, Emre’nin Fenerbahçesi değil… Fenerbahçe, Fenerbahçe’ye gönül veren herkesin Fenerbahçesi… Ben de sahanın içinde bu ülkede en uzun süre oynayan futbolcu olarak, kendi deneyimlerimi, özelliklerimi arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım.”

”Sezon başında Vedat’ın gitmesiyle Allahyar elimizde kaldı ve sonra başka oyuncular transfer ettik. Samatta yeniden çıkış arayan bir oyuncuydu. Hemen hemen herkesin istediği bir oyuncuydu. Papiss Cisse 20’nin üzerinde gol attı. Biz pragmatik çözümler denedik. Futbolda bazen 2+2, 4 etmez. Futbolda bunun tam anlamıyla karşılığı olmaz. Ama ben genel anlamda iyi takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bence zaten hemen hemen herkesin iç sahayla ilgili bir düşüncesi var. Ritmi ayarlayan, topu kaptırdığında hemen kazanacağını hissettiren Fenerbahçe hedefimiz. İşimizin kolay olmadığının bilincinde her türlü sorumluluğu alacağız”

‘HİÇBİR ARKADAŞIM İÇİN BU KADAR FÜTURSUZCA KELİMELER KULLANMAM’

“Ümit Özat’la çok fazla oynamadım, milli takımda 10-15 maç oynamışızdır. Kendisiyle, olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Üzülüyorum. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen konuşmamayı tercih ediyorum. Benim tek amacım, bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe’ye vermek. Herkesin hesabı, planı belli.”

“Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş her futbolcu benim için değerlidir. Hiçbir futbolcu arkadaşım için saha dışında bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam. Günün sonunda herkes kendi karakterini sergiler, benim için önemli olan da bu.”

‘İSMAİL HOCA’NIN AYRILIĞININ BİZİMLE BİR ALAKASI YOK’

“İsmail Hoca, birlikte 3 Temmuz’u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. Değerli ağabeyimdir ama şu anda kendisiyle hiçbir temasımız olmamıştır. Erzurumspor’dan ayrılmasının bizimle bir alakası yok.”

‘YURT DIŞINDAN 2.HOCA DAHİL OLACAK’

”Futbolda ne yazık ki bazen hesaplarınız tutmaz. İki artı iki dört etmez. Genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Hatalarımızın olduğunu da düşünüyorum. İç saha oyunumuzu daha çok geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Selçuk da, ben de, Volkan da, Fenerbahçe’de verilecek her görevi yapacak insanlarız. Fenerbahçe gel dediğinde geldik, git dediğinde gittik. Biz Fenerbahçeliyiz.”

”Yurt dışından 2. hoca olarak aramıza dahil olacak bir kişi olacak. Bunu yakın sürede size ileteceğiz. Bir ihtimal Türkiye ligini yakından tanıyan bir kişi daha aramıza katılabilir. Ben sportif direktörlük görevime, tabii ki şu anda daha fazla sahaya konsantre olmakla beraber, oraya da vakit ayıracağım.”