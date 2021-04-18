Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo’yu yine tercih etmedi

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo yedekler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçına da yedek olarak başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta ilk kez bir maça yedek olarak başlarken, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından Başakşehir karşısında da yedeklerde şans verildi.



HARUN BU SEZON LİGDE İLK KEZ

Fenerbahçe'de el bileği kırılarak sakatlanan ameliyat olan kaleci Altay Bayındır'ın yerine Medipol Başakşehir maçında Harun Tekin ilk kez ligde forma giyecek.

Tekin, bu sezon Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ve Başakşehir mücadelesinde kaleyi korumuştu.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare 28 gün aranın ardından 11'de görev aldı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı sebebiyle Emre Belözoğlu tarafından 11'de şans verilen Sangare son olarak 31. Haftada Beşiktaş mücadelesinde 11'de sahaya çıkmıştı.