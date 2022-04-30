Emre Belözoğlu maç sonu çıldırdı! Serkan Reçber ile tartıştı

Başakşehir'in Kasımpaşa'yı yendiği maçta Emre Belözoğlu ile Serkan Reçber arasında 90 dakikanın ardından tartışma çıktı.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-2 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik 3 puanın sahibi oldu.

Bu maçın sonunda ise Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu arasında tartışma yaşandı. Maç içerisinde de kısa bir süre gerginlik yaşayan ikili, maç bitiminde ise zor sakinleştirildi.

Karşılaşmanın son anlarında bir taç atışında topu Kasımpaşa’nın Başakşehir’e vermemesiyle tartışma çıktı.

Bitiş düdüğünden sonra Serkan Reçber, Emre Belözoğlu’na doğru koştu.

Reçber’in üzerine geldiğini gören ve tepki gösteren Belözoğlu, teknik heyetin zorla sakinleştirmesiyle soyunma odasına götürüldü.