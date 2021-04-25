Süper Lig 37. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 yenen Fenerbahçe’de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk yarıdaki oyundan memnun olduğunu ancak ikinci yarıdaki futbol nedeniyle mutsuz olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, “Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum. Sezon sonuna kadar bana verilen görev süresince bunu yapmaya çalışacağım” dedi.

Kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını söyleyen Belözoğlu, Kasımpaşa maçında yaptığı oyuncu değişikliklerini Alanyaspor karşılaşmasını düşünerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Emre Belözoğlu’nun maç sonu görüşleri:

“Mutluyum, her şeyden önce kazandığımız için. İlk yarı için mutluyum. İkinci yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum. 60-65’e kadar oyunu çok iyi taşıdık. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum. Ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar, bana verilen görev süresince ben bunu yapmaya çalışacağım. O dakikalarda istediğimiz oyun da ortaya çıkıyor.”

“OTURACAĞIZ, KONUŞACAĞIZ”

“Kötü oynadığımızı düşündüğümüz ikinci yarıda bile 3-4 tane pozisyonumuz vardı. Kasımpaşa için de kolay maç değildi. Beşiktaş’ı, Trabzonspor’u yendiler. İyi bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Ama oturacağız, konuşacağız. Oyunu iki farklı bölüme ayırarak neyi doğru, neyi yanlış yaptık analiz edeceğiz.”

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“BASKIDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ”

“Alanya’da çok önemli bir maça gideceğiz. Her maç final, kazanmamız gerekiyor. Bu bizde baskı oluşturuyor. Bundan rahatsız değiliz. Fenerbahçe camiası kurulduğundan beri her antrenör bu baskıyı hissetti. Şampiyonluğu gerçekten istiyor ve arzuluyoruz.”

“HER ŞEY MÜKEMMEL DERSEM…”

“Oyunun geliştiğini düşünüyorum. Her şey mükemmel dersem bu benim cümlelerim olmaz. Geliştirmemiz gereken yönleri var oyunun. Oyuncular motiveler ve keyif alıyorlar. Net şekilde pozisyon üretmekten memnunlar. Ama gerçekçi olmak lazım. Oyunun her anını iyi oynamak gerekiyor. Yine de bütün arkadaşlarım isteklerine, arzularına teşekkür ediyorum. Önümüzde zor maçlar var hepsini kazanmak için oynayacağız.”

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“BAZEN 5 DAKİKA OYUNA GİRECEK OYUNCU…”

“Başladığım günden beri aynı şeyi söylüyorum. 25 tane çok değerli oyuncum var. Değişiklikleri yaparken de 3 gün sonra oynayacağımız maçı düşünerek yaptık. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz biriz. Burada çok büyük bir camiayı temsil eden 25 tane oyuncu var. Hepsi çok değerli. Şampiyonluk yolunda bazen 5 dakika oyuna girecek oyuncunun katkısına bile ihtiyaç duyuluyor. Kazanırken de neleri düzeltebiliriz bu yönden bakmalıyız.”

“MESUT’U DEĞERLENDİRECEĞİZ”

“Mesut antrenmanlara başladı. Kasığında bir ağrı hissetti. İki gün bizimle çalıştı diye düşünmedik. Ama Önümüzdeki 4 maçta değerlendirmeyi düşünüyoruz.”