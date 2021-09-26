Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu

Bülent Uygun'un ayrılığı sonrasında ismi Çaykur Rizespor ile anılan Emre Belözoğlu, kulüp başkanı Tahir Kıran'ın "Tesislerin kapısından içeri sokmam" ifadeleri sonrasında Karadeniz ekibinden teklif aldığını açıkladı.

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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ismi A Milli Takım antrenörlüğü için geçen ancak Şenol Güneş’in ayrılığı sonrasında gerçekleşmeyen Emre Belözoğlu, uzun süren sessizliğini bozdu.

Ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor’un Bülent Uygun’u göndermesinin ardından Emre Belözoğlu ismi gündeme gelmişti. Ancak kulüp başkanı Tahir Kıran da Belözoğlu için “Tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu’nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam” ifadelerini kullanmıştı.

“GAYET DOSTANE GEÇEN GÖRÜŞME…”

Konuyla ilgili açıklama yapan Belözoğlu, Tgrt’ye yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı;

“Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait. Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Bey görüşme talep etti. Gerçekleşen görüşmede Çaykur Rizespor’un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim. Gayet dostane geçen görüşmenin ardından, eski bir röportajın yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.”