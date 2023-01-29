Emre Belözoğlu: Son aşamada olduğunu düşünüyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, “Ndayishimiye’nin ayrılmasının ardından orta sahaya transfer gündeminizde mi?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Bugün, yarın bir orta saha oyuncusunu kulübümüz açıklayacaktır. Kafamızda bir orta saha oyuncusu var. Net bir planımız vardı, Youssouf sonrasında. Son aşamada olduğunu düşünüyorum. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz, sadece transfer yapmak için değil. Takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek yetenekli, oyunumuza katkı sağlayacak belki 1, belki 2 oyuncuyu içeriye katmayı düşünüyoruz. Şu an takımımızın gösterdiği performans gayet memnun edici. Tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

“DEVRE ARASINDAKİ HAMLELER SOZUN BAŞI GİBİ DEĞİL”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, forvet transferi yapıp yapmayacakları yönündeki soruyu ise, “Ön alanda oynayabilecek, farklı mevkilerde oynayabilecek bir oyuncu olabilir. Ama merkeze de bir tane oyuncu görünüyor. Yöneticilerimiz çalışıyor. Devre arasındaki hamleler sezon başı gibi değil, oyuncu almak için almaktan ziyade, takımdaşlığı yüksek oyuncular üzerinde değerlendirmeler yapmak istiyoruz” şeklinde yanıtladı.

Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Bertrand Traore’nin durumu hakkında ise, “Dizinde problemi var. Aynı zamanda kendisiyle alakalı yurt dışında tedavi görme süreci oldu. Bu hafta onun da durumu netleşir. Hem sakatlığıyla hem de geleceğiyle alakalı” açıklamasında bulundu. (AA)