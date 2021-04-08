Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi

Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu son dakikalarda Thiam’ın Chebake ile çıktığı hava topundaki pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.

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Emre Belözoğlu’nun yaptığı açıklamalar şöyle;

*Kaybedilen 2 puan… Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya sokacak şekilde, 5 puan kaybetmez. Yeni Malatyaspor’a kaybedilen 5 puan var. Oyunun memnun olduğum ve olmadığım bölümleri var. 30 dakika istediğimiz bir oyun çıktı. Ondan sonra oyunu çok zorladık. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım var ama pozisyonlara girince de bitirmeniz gerek.

*Ümitlerimizi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Şansa çok inanmıyorum. Fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Çok pozisyona girmiş bir takım vardı sahada. Değerlendirmemiz gerekiyordu. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR’a gidilmemesi konuşulması gerek. Kazanacağımıza çok inanmıştım bugün, üzüntülüyüz.

*Çok maç var daha. Herkes puan kaybedecek. Biz zaten yeterince puan kaybettik. Sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacağız. 3 gün sonra yine maç var, ona konsantre olmalıyız.