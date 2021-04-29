Emre Belözoğlu: Sonu ne olursa olsun mücadele eden Fenerbahçe olacak

Süper Lig’in 39. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından konuştu.

Son 4 maç öncesinde lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde teknik patron Belözoğlu’nun sözleri şöyle;

“Öncelikle Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ederim. Sezon başından bu yana inandıkları bir sistemle oynuyorlar. Topa hakim olmak üzere kurdukları oyunu sezon başından beri başarılı bir şekilde oynadılar. Alanyaspor güçlü ve iyi bir takım.

Bizim tarafımızdan olaya bakarsak, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun ilk devresinde oyunu oturttuğumuz çok net dakikalar vardı. Alanyaspor’un zaaflarını çalıştığımız pozisyonlar oldu. 10 kişi kalana kadar girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik… İlk yarıdaki oyunla maçı kendimize yakın görüyordum. Ama ikinci yarıda da inandığımız oyunu oynadık. Tüm arkadaşlarım bütün mücadelelerini gösterdi. Sonu ne olursa olsun sonuna kadar mücadele eden bir Fenerbahçe olacak. Biz sonuna kadar Allah’ın izniyle bu işi devam ettireceğiz.

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Oyunla alakalı bir plan yapıyorsunuz ama bazen istediğiniz gibi olmuyor. Mevcut 2. planımıza geçmeden 10 kişi kaldık. En azından rakibe bu kadar topu vermezdik 11’e 11 olsaydık. Onları zaaflarını da çok iyi çalışmıştık. Kırmızı kart olmasaydı gol pozisyonlarına daha çok pozisyona girebilirdik.

4 tane çok zorlu maçımız var ve rakiplerimize çok saygı duyuyoruz. Futbol çok değişken bir oyun. Rüzgar karşınızdan eserken bir anda arkanızdan da esebilir. Bu 4 haftayı çok iyi bir şekilde tamamlayacağız.”