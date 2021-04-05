Emre Belözoğlu: Sonunu mutlu bitireceğimize inancım tam

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u 1-0 yenen Fenerbahçe’de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İlk kez takımının başında sahaya çıkan Belözoğlu, 3 puanı camiaya armağan ederken, oyuncularına mücadeleleri için teşekkür etti.

Camianın zor bir süreçten geçtiğini belirten Emre Belözoğlu, “Her şeyden önce kazanmak güzel. Kalbi samimice bizle atan, Fenerbahçe’ye gönül vermiş ve gerçekten her türlü derdini dert edinmiş Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum bu galibiyeti. Camia zor bir dönemden geçiyor. Hepimiz bunu hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRDİĞİMİZ NOKTALAR OLDUĞU KADAR…”

İlk yarıda oyuncularının reaksiyon vermek istediğini ve mücadele ettiğini belirten Belözoğlu, ilk yarıdaki oyundan memnun kalmadığını belirtip, “Futbolcular da Erol Hoca ayrıldıktan sonra bir reaksiyon göstermek istediler. Oyuncular bu akşam bence ilk yarı reaksiyonu vermek için çok mücadele ettiler ama istediğimizi veremediler. İkinci yarıya ise çok iyi başladılar ve pozisyonlar geldi. Golü attıktan sonra maçın çözüleceğini biliyorduk. Kazanmak kolay değil. Artık ligin boyu kısaldı. Şampiyonluk yarışında olduğumuzu göstermek adına reaksiyonu vermek gerekiyordu. Herkes bu ligde kalmak için mücadele ettiği kadar şampiyonluk yarışı da var Oyun anlamında eleştirdiğimiz noktalar olduğu kadar ikinci yarıda da istediğimiz şeyler oldu” diye konuştu.

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“MUTLU BİTİRECEĞİMİZE DAİR İNANCIM TAM”

Beşiktaş ve Galatasaray’ın kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe’de teknik patron Emre Belözoğlu, “Kazandığımız için mutluyum. Rakiplerimizin de kaybettiği haftada 1-0’lık galibiyet çok değerli oldu. Üstüne inşa etmek istediğimiz bir oyun var. Bunun için de sabır gerekiyor. Çok daha fazla pratik yapmaya ve zaman ihtiyacımız var. Ama bu 9 haftalık sürecin sonunu mutlu bitireceğimize dair takıma inancım tam” dedi.

“Futbolculuk mu, yoksa saha kenarında takımı yönetmek mi?” şeklindeki soruya ise Belözoğlu’nun cevabı şöyle oldu;

“Benim kadar yüksek seviyede oynamış bütün futbolcular benimle aynı cevabı verir Saha içi pratik olarak daha kolay. Orada 12-13 yaşından beri oynuyordum. Bir noktadan sonra akıl koyuyorsanız saha içinde olmak daha kolay. Ben de buradaki bütün arkadaşlarımdan futbola akıl koymalarını istiyorum. Futbol zor bir oyun. Çok da kolay hale getirmek için onlara birçok opsiyon sunuyoruz. Biz biriz, biz bir takımız. Bugün 122.5 KM’ye yakın koştu. Herkes kazanmak istedi. Onlara teşekkür ediyorum.”