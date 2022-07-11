Emre Belözoğlu: Ülke futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında karşılaşacakları Maccabi Netanya karşılaşması hakkında konuştu.

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Yeni sezon hazırlıkları için 26 Haziran’da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde kampa giren Medipol Başakşehir 15 günlük kampını tamamladı. Kampın son gününde Fraport TAV Antalyaspor ile üçüncü hazırlık maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, “İki iyi takım. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Fiziksel anlamda bizim ihtiyacımız var çünkü 10 gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. Bu üçüncü hazırlık maçımız. Bir de Konyaspor’la oynayacağız. Sezon başı kendimizi test etmemiz adına önemli bir maç olacak. Herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Daha önümüzde hazırlanabileceğimiz 10 gün var. Çok önemli bir maça çıkıp ülke futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Emre Belözoğlu, “Burdur’da çok güzel bir ortamda bizi ağırlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ndeki sevgili hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Herkes yakından ilgilendi. Burdur’un ev sahipliğini, misafirperverliğini unutmayacağız” diye konuştu.